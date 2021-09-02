Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай создаст фондовую биржу в Пекине, пишет РБК , ссылаясь на Reuters. По его словам, она станет основной площадкой для МСП, ориентированных на инновации.

«Мы продолжим поддерживать развитие малых и средних предприятий, стимулируемое инновациями, углубляя реформу «третьей новой площадки» и создавая Пекинскую фондовую биржу в качестве основной платформы для обслуживания ориентированных на инновации малых и средних предприятий», — сообщил Си Цзиньпин.

В Комиссии по регулированию рынка ценных бумаг Китая заявили, что создание Пекинской фондовой биржи поможет углубить структурные реформы в сфере финансового обеспечения и улучшить системы рынка капитала.

Власти Китая одобрили открытие новой фьючерсной биржи Об этом сообщила официальный представитель комитета по контролю за ценными бумагами КНР Гао Ли.

Ранее сообщалось, что в КНР рассматривают возможность создать биржу для привлечения китайских компаний, которые торгуются за рубежом. По словам источников Reuters, правительство надеется, что новая биржа также привлечет крупные мировые компании, такие как Apple и Tesla, которые могут разместить на этой площадке свои китайские структуры, выделенные в отдельные предприятия.