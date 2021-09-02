Банк России в рамках работы по цифровизации сферы начислений и платежей ЖКХ допускает возможность создания альтернативы Государственной информационной системе (ГИС) ЖКХ. Об этом в ходе онлайн-встречи по обсуждению проекта основных направлений развития финансового рынка сообщила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова.

«Цифровизация платежей и начислений ЖКХ. Тоже наболевшая тема. К сожалению, ГИС ЖКХ пока не настолько усовершенствована, чтобы давать возможность для участников рынка получать оттуда достоверную информацию по ЖКХ и иметь возможность представлять бизнесу, гражданам этот сервис. Но мы думаем, что мы все-таки либо продолжим работу непосредственно с почтой (Почтой России. — Прим. ред.), которая занимается ГИС ЖКХ, либо мы вместе с рынком будем думать над созданием какой-то альтернативной инфраструктуры», — сказала Скоробогатова.

Сервисы государственной информационной системы ЖКХ сделают более удобными для граждан В правительстве утвержден план мероприятий по модернизации государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Как поясняется в сообщении Кабмина, план направлен на то, чтобы гражданам было проще и удобнее пользоваться сервисами ГИС ЖКХ.

По ее словам, к альтернативному варианту регулятор обратится только в случае, если с ГИС ЖКХ будут затягиваться сроки. «Если мы поймем, что по первой задаче мы по срокам быстро не двигаемся, то, возможно, мы с рынком обсудим создание какой-то иной инфраструктуры, совместной, для того чтобы все-таки информацию о ЖКХ иметь», — пояснила Скоробогатова.

В проекте основных направлений развития финансового рынка указывается, что с целью развития конкуренции и цифровизации сферы начислений и платежей ЖКХ ЦБ «будет оказывать содействие развитию ГИС ЖКХ как равноудаленной инфраструктуры от всех участников рынка». Также планируется обеспечить подключение всех участников финансового рынка к ГИС ЖКХ и передачу из нее данных о начислениях.