Опыт Южной Кореи, запретившей компаниям Apple и Google использовать только свои платежные системы для покупок в магазинах мобильных приложений, может быть востребован в России. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Это первое государство в мире, принявшее подобное решение. Оно позволит бороться с монополией IT-гигантов в сфере платежей», — написал он в своем Telegram-канале.

Apple и Google при продаже приложений злоупотребляют своим положением на рынке, считает Володин. По его словам, также эти корпорации запрещают сообщать о других способах оплаты, не допускают ссылки на сайт разработчиков приложений. «Очевидно, подобное поведение сказывается и на ценах. В результате страдают как разработчики, так и пользователи», — пояснил спикер Госдумы.

Пользователи жалуются на обход Apple требований об обязательной предустановке отечественного ПО Производителям устройств и заинтересованным лицам следует попросить у Минцифры разъяснений о порядке применения постановления, считают юристы.

IT-компании ставят получение сверхприбыли выше прав и интересов граждан, отметил Володин. «Опыт наших коллег из Южной Кореи может быть востребован и в России. Мы проводим системную политику импортозамещения в IT-сфере, у нас есть свои сильные и конкурентные IT-компании и продукты, есть отечественная платежная система. Важно продолжать поддерживать их на законодательном уровне», — сообщил председатель нижней палаты парламента.