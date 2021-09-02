Рубль завершил основную валютную сессию четверга укреплением к доллару и ослаблением к евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:01 мск понизился на 15 копеек к предыдущему закрытию и составил 72,8325 рубля. С начала торговой сессии было проведено 30,3 тыс. сделок на 1,5 млрд долларов, диапазон котировок составил 72,7—73,055 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени равнялся 86,3575 рубля, увеличившись на 6 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено 4,2 тыс. сделок на 236,1 млн евро по курсам от 86,1575 до 86,47 рубля за евро.

Доллар США уже несколько дней умеренно, но устойчиво снижается в паре с рублем и уже приближается к важной поддержке на уровне 72,75 рубля, замечает старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова. По ее словам, при пробое этого уровня откроется дорога к 72,5 рубля за доллар. «Основной катализатор такого укрепления рубля заключается в глобальном спросе на риск. Евро стоит 86,36 рубля и остается в границах 86—88 рублей», — комментирует эксперт.