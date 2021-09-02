В июле-августе 2021 года в большинстве отраслей продолжилось увеличение выпуска продукции, сообщается в очередном выпуске аналитического материала «Региональная экономика: комментарии ГУ Банка России». Предприятия позитивно оценили текущую и будущую динамику спроса. Растущая экономическая активность определяла основные тенденции в экономике.

Так, рост выручки позволял предприятиям индексировать зарплаты, что оказывало поддержку и потребительскому спросу. Позитивные ожидания бизнеса способствовали реализации инвестиционных проектов. Это привело к увеличению выпуска специального транспорта и технологического оборудования, а также к расширению спроса на кредиты со стороны компаний.

«Повышенные инфляционные ожидания населения, а также рост реальных зарплат стимулировали потребительскую активность, особенно на рынках товаров длительного пользования. Предприятия в сфере услуг предлагали новые сервисы и форматы, реагируя на выросший туристический поток. Торговля реагировала на новые запросы потребителей и увеличивала мощности онлайн-продаж и доставки», — говорится в материалах регулятора.

На фоне позитивных оценок текущего и будущего спроса бизнес сохраняет повышенные ценовые ожидания, а предприятия продолжают перенос увеличившихся издержек в цены, однако процесс этот неоднороден и зависит от конъюнктуры рынков сбыта отдельных товаров или услуг.