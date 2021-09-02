Минфин России предложит на аукционах облигации федерального займа с индексируемым номиналом (ОФЗ-ИН) нового выпуска, говорится в сообщении ведомства.
Министерство, в частности, выпускает ОФЗ серии № 52004RMFS с погашением 17 марта 2032 года объемом 250 млрд рублей.
Дата начала размещения облигаций — 8 сентября 2021 года, а окончания размещения — 27 декабря 2023 года. Процентная ставка купонного дохода составляет 2,5% годовых.
Даты аукционов, в которые облигации вышеуказанного выпуска будут предлагаться к продаже, будут определяться исходя из рыночной конъюнктуры, говорится в сообщении министерства.
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