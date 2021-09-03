Росимущество согласилось с целесообразностью инициативы Общероссийского народного фронта (ОНФ) о передаче нуждающимся части задержанных таможней товаров, а также нереализованного конфискованного имущества, пишут «Известия» . Это следует из письма за подписью замруководителя ведомства Алексея Пономарева в адрес ОНФ, который выступил с этим предложением. Общественники отмечали, что ценные вещи уничтожаются партиями, при том что малоимущие граждане нуждаются в самом необходимом. Речь может идти только о тех товарах, которые не запрещены к реализации и признаны государственной экспертизой годными, уточнили в ОНФ. Операторами по распределению помощи было предложено сделать благотворительные организации.

В письме Росимущества отмечается, что ведомство выражает готовность к дальнейшей проработке инициативы и обсуждению в рамках экспертных совещаний. Также уточняется, что с учетом имеющихся особенностей распоряжения такими категориями имущества для выработки дальнейших предложений и возможных законодательных инициатив целесообразно пригласить на совещание представителей ФТС и Минфина.

ОНФ предложил передавать таможенный конфискат малоимущим Общероссийский народный фронт (ОНФ) обратился в Росимущество с предложением передавать нуждающимся гражданам конфискованные таможней товары, которые подлежат уничтожению или не востребованы на торгах в течение определенного периода, пишут «Известия» со ссылкой на письмо организации на имя главы Росимущества Вадима Яковенко. Операторами по сбору и распределению помощи могут стать благотворительные фонды.

Эксперты не видят проблем с изменением нормативно-правовой базы для реализации инициативы. По мнению доцента кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрея Моисеева, инициатива интересная и действительно заслуживает внимания в силу актуальности, но необходимо создать надежную систему распределения конфискованных вещей. Возможно, целесообразно установить систему заявок, квот, предположил Моисеев.

По словам научного руководителя Института региональных проблем Дмитрия Журавлева, могут возникнуть лишь сложности при выработке и осуществлении процедуры по передаче товаров. Однако, как считает эксперт, все эти вопросы вполне решаемы, особенно с учетом влияния инициатора изменений.