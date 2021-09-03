По поручению премьер-министра Михаила Мишустина к 1 сентября ведомства должны были подготовить согласованные предложения по созданию особой налоговой зоны на Курильских островах, пишут «Ведомости» , уточняя, что о результатах проведенной работы на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) рассказал замминистра развития Дальнего Востока Павел Волков.

По словам Волкова, уже сформированы инициативы по институтам поддержки — возможность оказания административной, организационной помощи, защиты бизнеса, также прорабатывается мораторий на плановые проверки контролирующих органов по аналогии с тем, что ввели из-за пандемии; ранее полпред президента на Дальнем Востоке, вице-премьер Юрий Трутнев сообщал, что льготы будут действовать минимум десять лет, Минвостокразвития выступает за продление срока до 20 лет, рассказал Волков.

Поручение о «беспрецедентном наборе мер» на Курилах премьер-министр Михаил Мишустин дал по итогам визита на Дальний Восток в июле; так, предприятия освободят от налога на прибыль, налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов, появится свободная таможенная зона, ставка по страховым взносам составят 7,6% по аналогии с условиями территорий опережающего развития (ТОР), при этом льготы не затронут только подоходный налог (НДФЛ) — один из основных источников пополнения бюджетов регионов и муниципалитетов.

Благодаря этому правительство планирует стимулировать освоение Курил в ближайшие пять лет; сейчас согласовано именно полное освобождение резидентов от уплаты НДС, а не ставка налога 0%, уточнил Волков, добавив, что нулевая ставка выгоднее, поскольку при полном освобождении нельзя принимать НДС к вычету.

Чтобы получить льготы, бизнес должен инвестировать 1 млн рублей; планка невысока, потому что «Курильские острова — это своеобразная территория», добавляет Волков. «Это все-таки проекты скорее в сфере туризма, рыбопереработки», — отмечает он.