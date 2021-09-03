Президент России Владимир Путин согласился отложить на год решение вопроса, отсрочить ли на пять лет проверки бизнеса.

«Пять лет — это, конечно, большой срок… Нам нужно посмотреть, как инвесторы реализуют заявленные планы. И как они пользуются теми мерами поддержки, которые в целом проработаны, и это такой инструментарий, на мой взгляд, очень хороший. Поэтому, действительно, давайте через год вернемся к этому предложению», — сказал он в ходе общения с модераторами и спикерами ВЭФ.

Ранее уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов сообщил, что мораторий на проверки малого и среднего бизнеса в стране можно продлить на срок от трех до пяти лет.