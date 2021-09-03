Около 50 тыс. человек смогут переехать из аварийных домов в рамках первого этапа финансирования новой программы, пишет «Российская газета» со ссылкой на данные Фонда содействия реформированию ЖКХ. По новой программе, финансирование которой обойдется в 45 млрд рублей, будут расселяться аварийные дома, которые были признаны такими к началу нынешнего года.

По действующей сейчас программе расселяются здания, признанные аварийными до января 2017 года. К новой программе с 2022 года подключатся регионы, которые завершили расселение аварийных домов 2017 года. Сейчас их уже четыре: Сахалинская область, Карачаево-Черкесия, а также Санкт-Петербург и Севастополь. До конца нынешнего года завершить расселение планируют Кабардино-Балкария, Адыгея, Чечня, Саратовская и Магаданская области.

Таким образом, в 2022 году приступить к реализации новой программы смогут девять субъектов РФ, уточнили в фонде. В 2022—2024 годах обе программы будут проводиться одновременно.

«Выделение этих средств будет способствовать в первую очередь сохранению набранных темпов расселения аварийного жилья регионами, досрочно завершающими текущие программы, и обеспечению параллельно с реализацией текущих программ общего объема переселения не менее 130 тысяч человек в год», — говорится в ответе на запрос.

С начала 2019-го по 25 августа нынешнего года из аварийного жилья площадью 3,6 млн кв. метров переехали в новостройки 216,87 тыс. человек. Планы нынешнего года выполнены на 61,9% по расселению жителей (переехали 80,45 тыс. человек из запланированных 130 тыс. человек) и на 59% — по ликвидируемой жилплощади (1,38 млн кв. метров аварийного жилья из 2,34 млн кв. метров).

Всего с 2017 года аварийными были признаны 11 млн кв. метров жилья, в действующую сейчас программу расселения они не входят. Теперь, когда решено запустить программу расселения этих домов, в бюджете будет заложено на это 45 млрд рублей на ближайшие три года, пояснял ранее вице-премьер Марат Хуснуллин. Осенью планируется внести в Госдуму законопроект об условиях новой программы, который предполагается принять до конца года.