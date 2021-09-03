📰 Принадлежащее структуре Amereus Group Максима Воробьева и Эдуарду Глинбергу ООО «Совместная закупка» запустило сервис по доставке продуктов «Везука», пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные ЕГРЮЛ и магазинов приложений App Store и Google Play. Ассортимент включает овощи, фрукты, бакалею, напитки, чай, кофе, кондитерские изделия, бытовую химию и товары для гигиены. Сервис собирает заказы от нескольких потребителей по соседству, размещает заказы у производителей и доставляет по определенным дням, сказано в описании. К примеру, огурцы с доставкой 10 сентября доступны по 49 рублей за кг, томаты — по 44 рубля за кг, манго — по 115 рублей за кг. Прием заявок заканчивается за два дня до доставки. Доставка бесплатная при достижении определенного количества заказов. Пока «Везука» работает в тестовом режиме только в подмосковных Люберцах и соседнем районе Некрасовка. К недостаткам модели эксперты относят необходимость заранее планировать покупки и ограниченный ассортимент.

📰 «КСП Управление активами» приступил к формированию комбинированного ЗПИФ «СинеФинанс», пишет «Коммерсант» . Правила фонда были зарегистрированы ЦБ 28 июня. Концепция фонда заключается в инвестировании средств в пул российского коммерческого кино и сериалов на разной стадии готовности. В экспертный совет фонда входят генеральный продюсер 2D films Василий Соловьев и продюсер Артур Циленко. Фонд доступен только квалифицированным инвесторам. На старте планируется привлечь 1—1,5 млрд рублей. Целевая доходность оценивается в 20% годовых. Его активы будут формироваться на основе прав на литературные произведения с целью их экранизации, договоры финансирования промокампании, производства под быстрый возврат. Однако риски таких инвестиций довольно высоки, в том числе из-за ограниченного числа доходных проектов. Участники рынка коллективных инвестиций пока не готовы следовать примеру коллег, но допускают появление подобных фондов в будущем. При этом эксперты подчеркивают, что создание такого фонда возможно только в сотрудничестве с крупной медиаплатформой, способной своей профессиональной компетенцией и умением в продвижении контента снизить риски.