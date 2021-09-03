Запрет на экспорт бензина, как и прочие меры ограничительного характера, возможен в случае необходимости, рассказал в интервью «Известиям» замглавы Минэнерго Павел Сорокин.

«Этот запрет, как и прочие меры ограничительного характера, возможен в случае необходимости. Если мы будем видеть, например, что объем начал уходить на экспорт. Но мы бы все-таки хотели минимально вмешиваться в рынок какими-то мерами, которые могут его полностью сломать. Как мы знаем, запрет ввести легко, а отменить его потом гораздо тяжелее», — пояснил он.

По словам Сорокина, подобные меры потом очень долго дают эффект, кроме того, это непредсказуемость политики и другие факторы, которые влияют на инвестиционные решения при модернизации НПЗ.

«Сейчас удалось снять весь экспорт благодаря договоренностям, потому что внутренний рынок — премиальный. Те, кто экспортировал, не хотели идти на внутренний рынок из-за логистических ограничений и других причин. Но сейчас все понимают ситуацию, и почти полностью весь объем ушел на внутренний рынок. Пока есть необходимость, мы будем принимать все усилия, чтобы так и оставалось», — заключил он.