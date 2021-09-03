Российский фондовый рынок на открытии торгов в пятницу демонстрирует снижение индексов. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 10:07 мск индекс Московской биржи снизился на 0,6%, до 3 966,64 пункта. Падение индекса РТС составило 0,75%, значение — 1 713,64 пункта.

По мнению аналитика ИК «Велес Капитал» Елены Кожуховой, при умеренно позитивном внешнем фоне на открытии торгов пятницы определяющим для бирж станут общемировой «аппетит к риску» и динамика доллара после публикации ключевых данных по рынку труда США.

«Среди корпоративных историй внимание сегодня привлекут новости с заседания суда по иску Росрыболовства к «Норникелю». В остальном основные движения на биржах ожидаются во второй половине сессии: если данные по занятости в США окажутся значительно хуже прогноза, пострадать могут циклические акции, а если лучше — рисковые активы и золото окажутся под давлением ожиданий более высоких процентных ставок, а доллар подрастет», — отметила аналитик.