Число самозанятых россиян вырастет в два раза к 2024 году, до 5—6 млн человек, заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. По его словам, многие эксперты считают, что к 2030 году количество самозанятых в России может достигнуть 10—11 млн.

«На сегодняшний день мы достигли количества почти 3 миллиона человек, которые в режиме самозанятых трудятся <…> В горизонте 2024 года мы все сходимся в оценке, что количество самозанятых граждан в России будет 5—6 миллионов», — сообщил он на сессии Восточного экономического форума.

Ранее министр отмечал, что рост обусловлен в том числе ориентацией выпускников вузов на работу на себя, а не на компанию. По его словам, почти 60% выпускников видят свое будущее только в режиме работы на себя и в режиме развития своего собственного образования. Ежегодно в РФ оканчивают университеты порядка 1,2 млн молодых людей, сообщал Котяков.