«Сбер» и «Русская Рыбопромышленная Компания» (РРПК) заключили соглашение о намерении финансирования строительства четырех больших морозильных рыболовецких траулеров в объеме 400 млн долларов, сообщает пресс-служба кредитной организации.

В рамках соглашения банк выступит кредитором и финансовым партнером предприятия.

Рыболовецкие суда планируют строить в Санкт-Петербурге. Всего для РРПК будет построено 11 супертраулеров — самых крупных и технологически насыщенных российских рыбопромысловых судов. Первое судно уже прошло промысловые испытания. Еще шесть судов находятся на разных стадиях готовности на Адмиралтейских верфях (три судна спущены на воду, ведется монтаж фабрик).

«Новое соглашение даст толчок к строительству следующих четырех судов. После спуска на воду все траулеры направятся в Приморье для пополнения рыбодобывающего флота РРПК», — уточняется в релизе.