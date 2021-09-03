«Золотая Корона» начала осуществлять денежные переводы из России на банковские карты Masterсard получателям более чем в 90 странах мира, сообщила пресс-служба платежной системы.

Услуга доступна для денежных переводов наличными из отделений российских банков — участников платежной системы «Золотая Корона» на карты платежной системы Masterсard, выпущенные банками страны получения. Актуальный перечень стран необходимо уточнять у сотрудников банков в процессе оформления перевода, уточнили в пресс-службе.

Чтобы отправить денежный перевод на карту Mastercard в отделении российского банка, который является участником платежной системы «Золотая Корона», необходимо назвать номер карты получателя (эмитентом должен быть банк-резидент страны, куда адресуется перевод) и внести наличные денежные средства.

Комиссия за переводы на карты платежной системы Mastercard без конвертации валюты — 1%. На денежные переводы с конвертацией действует тариф 0%, получение перевода на карту Mastercard бесплатное. При несовпадении валюты денежного перевода и валюты счета карты получателя денежного перевода курс конвертации, а также иные условия зачисления перевода определяются банком — эмитентом карты получателя денежного перевода.