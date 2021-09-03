Беспрецедентный набор льгот и стимулов для бизнеса будет создан на Курильских островах, включая освобождение от уплаты ключевых налогов на прибыль и имущество, земельного и транспортного налогов на десятилетний срок. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.

«Нам нужно создавать здесь конкурентные условия для работы наших партнеров. А это значит, что действующие здесь параметры налоговой нагрузки, стоимости заемного капитала, скорости и качества государственных услуг для бизнеса должны быть глобально конкурентоспособными, как я только что сказал. Лучшими, не лучше, а лучшими во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе», — сказал он.

По словам президента, это сложная задача, но к этому надо стремиться. «Именно такой, по сути, беспрецедентный набор льгот и стимулов мы создадим на Курильских островах, например, где полностью освободим бизнес от уплаты ключевых налогов на прибыль, на имущество, земельного и транспортного налога. Причем на десять лет», — добавил глава государства.

В Минвостокразвития рассказали о деталях создания «офшора» на Курилах По поручению премьер-министра Михаила Мишустина к 1 сентября ведомства должны были подготовить согласованные предложения по созданию особой налоговой зоны на Курильских островах, пишут «Ведомости» , уточняя, что о результатах проведенной работы на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) рассказал замминистра развития Дальнего Востока Павел Волков.

Он подчеркнул, что речь идет о компаниях, которые не просто регистрируются на Курилах, а реально работают в регионе, строят здания, предприятия, нанимают сотрудников. «Для таких компаний будут установлены и пониженные страховые взносы в размере 7,6%, так же на десять лет. Кроме того, на всей территории Курильских островов будет действовать режим свободной таможенной зоны, то есть ввозить товары, оборудование и вывозить готовую продукцию будет проще и удобнее», — пояснил президент. По его словам, в рамках этой зоны также не будет взиматься НДС, «пока товар не покинет территорию Курил».

Режим будет распространяться не на все виды деятельности. «Исключение составит работа посредников, производство подакцизных товаров, добыча и переработка углеводородов, а также вылов ценных водных биоресурсов. Понятно, потому что это и так высокодоходные виды деятельности, высокодоходный бизнес», — отметил Путин. Президент сообщил, что не только отечественные, но и иностранные инвесторы, включая японских, смогут воспользоваться налоговыми, таможенными и административными льготами на Курилах.