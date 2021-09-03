Вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил об утверждении регионами стратегий цифровой трансформации, пишет «Коммерсант» , уточняя, что документы связаны с цифровыми федеральными стратегиями отраслей российской экономики и социальной сферы. В результате будут обеспечены единые подходы в отраслях и регионах для достижения «цифровой зрелости», рассчитывают в правительстве.

По словам вице-премьера, вслед за утверждением в конце июня 13 стратегий цифровой трансформации отраслей экономики аналогичные документы разработали и утвердили все российские регионы. Для регионов обязательными были цифровизация госуправления, образования и науки, здравоохранения, транспорта, развития городской среды и соцсферы. Цифровизация регионов является частью общей работы центра по приведению системы госуправления в состояние «цифровой зрелости».

«Теперь у нас есть провязанные между собой федеральные стратегии и стратегии в субъектах, их реализация позволит нам достичь показателей национальной цели «Цифровая трансформация», — пояснил Чернышенко, отметив, что в региональных стратегиях — более 4,6 тыс. проектов федерального и регионального уровня (в среднем по десять отраслей на субъект РФ) с описанием бенефициаров и выгод, целей, сроков, источников средств и роли региона в реализации каждого мероприятия. «По данным координатора — Минцифры, — большинство регионов отработали задачу без замечаний», — сообщили в аппарате вице-премьера.

Руководитель направления «Цифровое развитие» ЦСР Александр Малахов считает переход цифровизации из IT-сферы в отраслевую благом. В результате «в большинстве субъектов РФ были сформированы региональные межведомственные команды, которые смогут сообща формировать основу для трансформации госуправления», согласился руководитель направления «Консалтинг» Центра перспективных управленческих решений (ЦПУР) Сергей Коротких.

Однако, по словам Малахова, нынешние стратегии нельзя назвать идеальными. «Работа с регионами велась в очень высоком темпе. По-настоящему активность стала нарастать лишь после совещания весной у Дмитрия Чернышенко. Без этого административного воздействия многие субъекты к задаче даже не приступали», — пояснил он. В результате такого «интенсива» регионы в первую очередь ориентируются на федеральные инициативы без анализа своего положения, что порождает серьезные риски — разобщенности цифровых решений разных органов власти, игнорирования актуальных проблем субъектов РФ, неэффективности «типовых» мероприятий на конкретных территориях. Кроме того, «разработанные проекты нужно детализировать в ближайшей перспективе и привязать к бюджетному процессу. Некоторые из них не имеют достаточного финансового обеспечения», — добавил руководитель проектов направления «Консалтинг» ЦПУР Николай Середа. Еще одна проблема заключается в том, что отраслевые стратегии одобрены, но дорабатываются, а значит, регионам также придется доработать свои стратегии почти сразу после их утверждения, отметил Малахов.