Чистый приток средств в фонды, инвестирующие в российские активы и облигации (с учетом фондов, ориентированных не только на РФ), за неделю по 1 сентября составил 90 млн долларов — эта неделя стала лучшей со времени июньского саммита России и США, говорится в обзоре компании BCS Global Markets.
BCS Global Markets приводит данные организации, которая отслеживает приток и отток средств в инвестиционные фонды и распределение средств, — Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).
«Российские акции и облигации по итогам недели показали чистые притоки в размере 90 миллионов долларов против 80 миллионов долларов оттоков на предыдущей неделе. Это лучшая неделя со времени саммита между США и Россией, прошедшего в июне», — говорится в обзоре.
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