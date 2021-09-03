Чистый приток средств в фонды, инвестирующие в российские активы и облигации (с учетом фондов, ориентированных не только на РФ), за неделю по 1 сентября составил 90 млн долларов — эта неделя стала лучшей со времени июньского саммита России и США, говорится в обзоре компании BCS Global Markets.

BCS Global Markets приводит данные организации, которая отслеживает приток и отток средств в инвестиционные фонды и распределение средств, — Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).

«Российские акции и облигации по итогам недели показали чистые притоки в размере 90 миллионов долларов против 80 миллионов долларов оттоков на предыдущей неделе. Это лучшая неделя со времени саммита между США и Россией, прошедшего в июне», — говорится в обзоре.