Программа льготной дальневосточной ипотеки может быть расширена за счет новых категорий получателей, сообщил глава ВТБ Андрей Костин в кулуарах Восточного экономического форума.

«Думаю, это обсуждалось или были предложения. Я так понимаю, что это за счет новых категорий граждан, врачей и учителей. Мы уже объявили, что подписали соглашение, снизили ставку до 0,1%, практически нулевая ставка стала», — сказал Костин.

Он подчеркнул, что ВТБ готов к расширению льготной дальневосточной ипотеки.

Трутнев попросил Путина распространить «Дальневосточную ипотеку» на врачей и учителей С момента действия такой ипотекой воспользовались 24 тыс. человек.

Президент РФ Владимир Путин пообещал, что предложения о расширении льготной дальневосточной ипотеки будут рассмотрены правительством. «Есть предложения расширить эту программу льготного ипотечного кредитования за счет других категорий и других специалистов, крайне нужных на Дальнем Востоке. В самое ближайшее время рассмотрим это на правительстве», — отметил он.