Увеличение норматива на биржу может сбить цены только в том случае, когда предложение превышает спрос, заявил в интервью «Известиям» заместитель министра энергетики России Павел Сорокин на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

По его словам, гораздо больше внимания нужно уделять общему объему производства и не допускать просадок именно здесь. «Потому что увеличение норматива на биржу может сбить цены только в том случае, если это переизбыток, то есть когда предложение превышает спрос», — отметил замминистра.

«Мы совместно с ФАС ежедневно проводим штабы. Каждое утро собираемся со всеми компаниями, которые продают на бирже и на рынке, даем рекомендации. Мониторим, сколько поставил каждый завод, как проходили предыдущие торги, были ли злоупотребления со стороны компаний или трейдеров, были ли покупки в первую сессию нефтяными компаниями, которые вымывали объем. Благодаря этим мерам, как вы видите, последние две недели цена на бензин и на дизель на бирже в целом имеет понижательный тренд. Уже произошло снижение в размере более 1 тысячи рублей на тонну», — пояснил Сорокин.

Замминистра согласился, что пока это не очень большая цифра, но заметил, что тренд идет вниз. «Мы уже выходим из сезонного пика спроса, заканчиваются ремонты на ряде заводов. Сургутский ЗСК после аварийной остановки возвращается сейчас с объемами. Мы ожидаем существенного улучшения ситуации в обозримом будущем и дополнительного увеличения на биржу — краткосрочного или срочного, оно, во-первых, какого-то эффекта существенного не дало бы без этих мер, а во-вторых, мы считаем, что не является необходимым», — заключил он.