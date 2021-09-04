СберБанк открыл группе компаний «Гранель» кредитную линию на 9 млрд рублей до ноября 2024 года для строительства пятого корпуса жилого комплекса «Инновация» в Одинцовском округе на границе с Москвой, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Общая площадь дома — 128 345 кв. м. На первом этаже разместятся офисные и торговые помещения, а также многопрофильный медицинский комплекс: взрослый и детский блоки, поликлиника восстановительного лечения и стоматологический центр», — уточняется в релизе.

Корпус планируется ввести в эксплуатацию в IV квартале 2023 года. Финансирование осуществляется с использованием механизма эскроу.