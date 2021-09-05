Клиенты Делобанка могут получить скидку в размере до 20% на обслуживание своего расчетного счета при единовременной оплате за несколько месяцев.

Таким образом, уточняют в банке, при оплате трех месяцев обслуживания, предприниматель получит скидку 5%, шести месяцев — 10%, и при оплате года обслуживания скидка составит 20%.

«Оплачивая обслуживание на несколько месяцев вперед, экономия за год может составить более 19 тыс. рублей. Помимо этого, при накоплении бонусных баллов — Делокоинов, можно обменивать их на месяц бесплатного обслуживания на любом тарифе, оплачивать такси, приобретать книги и другие полезные подарки», — отмечается в релизе.