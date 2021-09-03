Относительно ВВП в России низкая закредитованность населения — 20%, в то время как в других государствах по 70—80%, при этом доля ипотеки к ВВП, например, в Америке — 56%, в Канаде — 71%, а у нас — 10,5%, то есть фактически главной задачей является изменение структуры заимствований физлиц с использованием ипотеки, заявил в интервью «Известиям» замминистра экономического развития Илья Торосов.

Торосов подчеркнул, что ипотека — это долгосрочные инвестиции. «И наши направления с точки зрения поддержки льготной ипотеки (программы кредитования под 6,5%, которую продлили до 2022 года) как раз способствуют изменению структуры и тем самым сокращению показателя долговой нагрузки населения. К сожалению, последние изменения ключевой ставки приводят к росту процентов, в том числе по потребкредитованию. Нас это, естественно, огорчает, и мы очень внимательно за этой ситуацией следим», — пояснил он.

Замминистра добавил, что сегодня есть две инициативы, направленных на сдерживание темпов роста закредитованности: обязательное информирование заемщика, что у него долговая нагрузка более 50%, и предложение ЦБ ограничить банки в числе выданных потребительских кредитов. «Но главная наша задача — сделать заимствования населения максимально приближенными к мировым бенчмаркам в пользу ипотеки, долгосрочных кредитов с низкой ставкой», — заключил он.