Ростуризм поддерживает предложение по увеличению финансирования туристического кэшбэка для путешествий по Дальнему Востоку, но это потребует дополнительных средств. Об этом в кулуарах Восточного экономического форума сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

«Это потребует дополнительного финансирования. Если такое решение будет принято, мы готовы оперативно проработать», — сказала она, отметив, что ведомство поддерживает такое предложение.

Ранее Догузова сообщила, что российские туроператоры сократили объем долгов перед туристами с 44 млрд до 7 млрд рублей. По ее словам, цифра эта постепенно сокращается, но очень медленно. Ростуризм рассчитывает, что по мере открытия стран туроператоры выполнят свои обязательства перед туристами, отметила глава ведомства.