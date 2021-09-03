Ростуризм поддерживает предложение по увеличению финансирования туристического кэшбэка для путешествий по Дальнему Востоку, но это потребует дополнительных средств. Об этом в кулуарах Восточного экономического форума сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.
«Это потребует дополнительного финансирования. Если такое решение будет принято, мы готовы оперативно проработать», — сказала она, отметив, что ведомство поддерживает такое предложение.
Ранее Догузова сообщила, что российские туроператоры сократили объем долгов перед туристами с 44 млрд до 7 млрд рублей. По ее словам, цифра эта постепенно сокращается, но очень медленно. Ростуризм рассчитывает, что по мере открытия стран туроператоры выполнят свои обязательства перед туристами, отметила глава ведомства.
По ее словам, кэшбэк серьезно стимулирует принять решение о поездке именно в осенний период, который пока еще традиционно низкий.