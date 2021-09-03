ЦБ РФ установил официальные курсы валют с 4 сентября.

Курс доллара вырос менее чем на 1 копейку, составив 72,8545 рубля (72,8491 рубля на 3 сентября). Курс евро повысился на 23,96 копейки, до 86,5366 рубля (86,297 рубля на 3 сентября).

На валютных торгах Московской биржи на 13:06 мск курс доллара расчетами «завтра» снизился на 8 копеек и составил 72,79 рубля. Евро на тот же момент времени подешевел на 13 копеек по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и стоил 86,4 рубля.

Курсовые диапазоны с начала пятничной сессии составляют 72,76—72,94 рубля за доллар и 86,37—86,64 рубля за евро.