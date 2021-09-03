За первые сутки после обнуления ставок по «Дальневосточной ипотеке» клиенты ВТБ увеличили спрос на льготные кредиты в два раза по сравнению с предыдущими днями на этой неделе, сообщила пресс-служба банковского учреждения.

«За минувший день объем заявок по программе «Дальневосточная ипотека» вырос минимум вдвое. Первую сделку по ставке 0,1% мы уже провели для молодой семьи в Уссурийске», — сказал заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

В пресс-службе напомнили, что соглашение о снижении ставки до 0,1% для клиентов ВТБ было подписано банком накануне с Минвостокразвития России. Ставка по программе с учетом комплексного страхования для заемщиков ВТБ будет фиксированной вне зависимости от срока кредита. Ее получат клиенты, которые приобретают квартиру в новостройке или готовый объект у застройщика на территории ДФО.