Банки и финтех-компании должны быть равны при разработке регулирования экосистем, считает модератор круглого стола XVIII Международного банковского форума в Сочи «Цифровые платформы: от маркетплейсов до экосистем. Когда и как регулировать?» вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков. Он надеется, что в ходе дискуссии прояснятся позиции участников рынка.

«Экосистемы — это не будущее, это наше настоящее. В целом перед страной стоит сложная задача поиска баланса предотвращения регуляторного арбитража и соблюдения принципов пропорциональности, риск-ориентированности, целей стимулирования конкуренции и защиты физических лиц, национального технологического развития, — отмечает Алексей Войлуков. — Регулирование экосистем в стране только формируется, и с этой точки зрения банки и бигтехи пока равны. В год принятия стратегических документов развития финансового рынка его участникам и регулятору важно услышать друг друга, найти точки соприкосновения, учитывая, что экосистемы — это уже наше общее настоящее».

Вице-президент АБР замечает, что банки продвигают нефинансовые услуги, и, вероятно, данный тренд усилится по мере приближения цифрового рубля и реализации иных инициатив, вытесняющих банки из их традиционной деятельности. А небанковские экосистемы, продолжает он, интегрируются с платежными сервисами и предлагают иные финансовые услуги, будь это регулируемые кредиты и займы МФО или упоминаемая в проекте основных направлений развития финансового рынка рассрочка.

Правительство беспокоит конкуренция национальных игроков с глобальными финтехами. Войлуков сомневается, что поддержка отечественных компаний возможна без точечной настройки профильного законодательства, в том числе в области работы с согласиями и данными, антимонопольного законодательства, возможно — идентификации, а также совершенствования надзора за исполнением законодательных требований.

«Банки уже считают себя более зарегулированными и находящимися в неравном положении по сравнению с финтехами, а бигтехи апеллируют к ценности инновационного развития страны. Надеюсь, что результаты нашей дискуссии прояснят позиции участников рынка по поводу явно обозначившихся зон взаимопроникновения финансового и нефинансового рынка, требующих особого внимания при разработке нового регулирования экосистем», — отметил Алексей Войлуков.

Организатор XVIII Международного банковского форума — Ассоциация банков России.

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