Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики получит новые полномочия на заключение концессионных соглашений с бизнесом, сообщил на заседании Кабмина премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Чтобы привлекать частные финансовые ресурсы в эти регионы, мы запускаем так называемый механизм дальневосточной концессии. Для этого Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики будет наделено полномочиями заключать концессионные соглашения с бизнесом», — отметил Мишустин.

По его словам, «такая форма партнерства даст государственную гарантию возврата инвестиций и минимизации рисков». «Уже определены первые пять проектов общей стоимостью свыше 66 миллиардов рублей, а в целом в течение нескольких лет планируется заключить концессионные соглашения на сумму около 0,5 триллиона рублей», — отметил председатель правительства.

В Минвостокразвития рассказали о деталях создания «офшора» на Курилах По поручению премьер-министра Михаила Мишустина к 1 сентября ведомства должны были подготовить согласованные предложения по созданию особой налоговой зоны на Курильских островах, пишут «Ведомости» , уточняя, что о результатах проведенной работы на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) рассказал замминистра развития Дальнего Востока Павел Волков.

На его взгляд, «это позволит построить новые автомобильные дороги, коммунальную инфраструктуру, объекты энергетики, промышленности». «Особое внимание будет уделено обновлению социальной сферы, прежде всего это больницы, поликлиники, школы, музеи, детские лагеря, спортивные комплексы», — сказал Мишустин.

Он считает, что «инфраструктурные проекты станут эффективными точками роста и опорой экономики 18 субъектов Российской Федерации от Мурманска до Камчатки, позволят создать новые производства, рабочие места, обеспечить комфортные условия для жизни людей».