Трансформация банкострахования и выведение его на новый уровень станет основной темой круглого стола «Банкострахование и страхование жизни: развитие в новых условиях регулирования», который пройдет в рамках XVIII Международного банковского форума.

Модератор круглого стола, вице-президент Всероссийского союза страховщиков Виктор Дубровин отметил, что с учетом важной роли, в том числе социальной, которую на протяжении почти 15 лет играет банкострахование, задачей участников дискуссии будет определение пути «созидательного разрушения», которое позволит трансформировать банкострахование, сохранив позитивные моменты и избавившись от недостатков.

«Банкострахование, как и другие финансовые институты, имеет циклическое развитие. Пройдя почти 15-летний цикл, мы приходим к пониманию, что наша профессиональная ответственность — оценить этот период и определить каким будет следующий цикл, а главное — сделать переход с акцентом на созидание, а не разрушение», — считает Виктор Дубровин.

Он подчеркнул, что одним из важнейших достижений за прошедшие годы стало понимание необходимости приоритета клиентской ценности продукта и развития долгосрочных отношений. Это понимание трансформировалось в большую работу, которая в определенном смысле вступила в конфликт с финансовой моделью и желанием сохранять комиссионный доход для банков, и высокий объем страховой премии для страховщиков. В кредитных и страховых организациях этот конфликт решается по-разному.

Поэтому, отмечает Виктор Дубровин, банковскому страховому рынку предстоит определить, каким путем пойдет его дальнейшая трансформация: по пути мягкого регулирования с уклоном в саморегулирование или регулятор самостоятельно сформулирует новый «дизайн» и сделает его обязательным.

«Лучший результат, которого можно достичь в ходе дискуссии на круглом столе — это понимание всеми участниками (банковским, страховым сообществами и регулятором), что не надо ждать, когда регулятор «наведет порядок». Лучший способ трансформации — это саморегулирование и изменение приоритетов в сторону построения долгосрочных отношений с клиентом, а также предложение ему максимально разнообразной и выгодной линейки финансовых продуктов», — уверен Виктор Дубровин.

Организатор XVIII Международного банковского форума — Ассоциация банков России.

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