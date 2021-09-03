«ДОМ.РФ» совместно с Росреестром и Центробанком РФ проведут эксперимент по обмену данными при оформлении цифровой ипотеки на основе системы блокчейн. Его реализация позволит сделать электронную ипотеку доступнее для заемщиков, говорится в сообщении.



Постановление о запуске эксперимента по обмену данными при оформлении цифровой ипотеки между депозитарием, осуществляющим хранение электронных закладных, и Росреестром 3 сентября подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Эксперимент должен начаться не позднее 1 декабря, срок его завершения — 1 октября 2022 года.

«ДОМ.РФ» ставит перед собой задачу по повышению доступности покупки жилья для россиян, в том числе за счет перевода выдачи ипотеки в электронный вид. Новое постановление правительства РФ позволит нам ускорить внедрение онлайн-технологий в финансовый сектор. На первом этапе мы отработаем технологию взаимодействия Росреестра и депозитариев, а также упростим процесс получения электронных закладных. В дальнейшем это снизит операционные расходы кредиторов и упростит выпуск ипотечных ценных бумаг, что позволит уменьшить ипотечные ставки для заемщиков», — сказал управляющий директор «ДОМ.РФ» Николай Козак.

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В случае успешной реализации эксперимента по обмену данными для электронной ипотеки будет оцениваться возможность распространение технологии блокчейн на другие этапы процесса ипотечного кредитования.

«Росреестр готов к реализации эксперимента. Для нас важно повышать качество государственных услуг для наших клиентов. Ведомство уже проводит большую командную работу в области цифровизации ипотеки совместно с АО «ДОМ.РФ», Минцифры, кредитными организациями. Реализация эксперимента позволит увеличить скорость обработки электронных закладных, сократить сроки регистрации ипотечных сделок и в целом сделать электронную ипотеку доступнее для граждан нашей страны», — отметила заместитель руководителя Росреестра Елена Мартынова.

Выдача первых закладных с помощью технологий распределенных реестров была проведена в тестовом режиме «ДОМ.РФ» совместно с Росреестром и ассоциацией «Финтех» весной 2021 года.

Внедрение современных способов обмена данными между Росреестром и ипотечными банками осуществляется для реализации закона о внедрении электронных закладных, которые с 1 июля 2018 года могут использоваться наравне с документарными. Цифровизация ипотеки ускорит процесс стандартизации всех документов, позволит хранить информацию о сделках и выстраивать более эффективные скоринговые модели, снизить риски и, как следствие, итоговые ставки для граждан.