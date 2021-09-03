Назад в будущее: бронирование выгодного курса приобретения валюты для поездки в отпуск через год или оплаты новогоднего подарка близким — это реально с помощью сервиса «Биржевой мост».



Уникальный сервис «Биржевой мост» банка «Санкт-Петербург» позволяет клиентам — физическим лицам в режиме онлайн фиксировать курс покупки/продажи 14 валют и 91 валютной пары для совершения сделки хоть через год. Например, уже в жаркие летние дни можно забронировать для себя валюту по выгодному курсу, чтобы ближе к новогодним праздникам оплатить ею покупки в заграничных интернет-магазинах. Или в ожидании открытия границ можно зарезервировать желаемую сумму в валюте на отдых, а в дату расчетов просто выкупить ее по заранее известному курсу. На сегодняшний день сервис «Биржевой мост» не имеет аналогов среди предложений других банков.

Сервис позволяет:

обезопасить себя от неблагоприятного изменения курса;

зафиксировать свои будущие доходы и расходы в валюте;

изменить итоговую валюту своего кредита или депозита;

подготовиться к крупной покупке в валюте;

получить доход от курсовых разниц.

Как это работает?

Какая точно будет цена на валюту завтра, а тем более через год, не знает никто. Поэтому банк, предлагая клиенту зафиксировать курс будущей сделки, ориентируется на ожидаемый рынком биржевой курс валюты на указанную клиентом дату. С момента фиксации курса дальнейшее изменение стоимости валюты в любую сторону больше не влияет на сделку. Конверсия произойдет в выбранную клиентом дату по зафиксированному курсу. Дата обмена валюты может быть отложена на срок от трех дней до года, при этом клиенту в день заключения сделки не нужно иметь всю сумму для расчетов — достаточно внести 10—12% от будущей суммы операции.

Как воспользоваться?

Нужно всего лишь войти в личный кабинет банка «Санкт-Петербург» и выбрать будущую дату сделки купли/продажи валюты, увидеть курс и, если он устраивает, — зафиксировать его, внеся небольшой обеспечительный взнос в рублях (те самые 10—12%, о которых говорилось выше). На внесенную сумму банк начисляет проценты, которые клиент получает ежемесячно. В дату расчетов весь обеспечительный взнос возвращается в полном объеме, а клиенту остается внести на счет заранее известную сумму для обмена валюты.

А если курс окажется невыгодным и в дату расчетов не внести денежные средства?

Тогда в дату расчетов банк закроет сделку и вернет обеспечительный взнос, скорректированный на курсовую разницу.

Если же клиент хочет расторгнуть сделку раньше даты расчетов, он может сделать это в своем личном кабинете. При этом банк вернет обеспечительный взнос и зачислит/удержит курсовую разницу в дату расчетов по заключенной сделке.

Существуют и более сложные варианты использования сервиса «Биржевой мост», о которых могут проконсультировать специалисты банка «Санкт-Петербург».

Где узнать больше о сервисе «Биржевой мост»?

С информацией о работе сервиса можно ознакомиться, пройдя по ссылке . Также есть возможность оставить заявку на звонок от сотрудников банка. Специалисты свяжутся с вами, расскажут о работе сервиса «Биржевой мост» и ответят на все интересующие вопросы.