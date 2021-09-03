Рубль завершил основную валютную сессию пятницы укреплением к доллару и ослаблением к евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:04 мск понизился на 16 копеек к предыдущему закрытию и составил 72,71 рубля. С начала торговой сессии было проведено 35,1 тыс. сделок на 1,9 млрд долларов, диапазон котировок составил 72,55—72,94 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени равнялся 86,3775 рубля, уменьшившись на 15 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено 4 тыс. сделок на 205,6 млн евро по курсам от 86,31 до 86,635 рубля за евро.

Во второй половине сессии четверга рубль растерял все достижения, закрывшись в небольшом минусе к бивалютной корзине из-за ухудшения ситуации на мировых рынках. Однако сегодня рубль возобновил укрепление благодаря позитивному внешнему фону, отмечает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

«Глобальные фондовые индикаторы и нефтяные цены в пятницу демонстрируют восходящую динамику. Утром произошла умеренная коррекция, но на старте основной российской сессии рост возобновился», — комментирует эксперт.