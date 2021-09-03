«Роснефть» снизила свою долю участия в «Томскнефти» Восточной нефтяной компании (ВНК) с 50% до 0%, сообщается на портале «Центр раскрытия корпоративной информации».
«Количество и доля голосов,.. которым имел право распоряжаться эмитент до наступления соответствующего основания,.. 50%. Количество и доля голосов,.. которым имеет право распоряжаться эмитент после наступления соответствующего основания,.. 0%», — говорится в сообщении.
Отмечается, что «Роснефть» владела активом на паритетных началах с «Газпром нефтью».