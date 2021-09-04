Снизить влияние мировой конъюнктуры на цены помогло бы создание общих бирж на евразийском пространстве. Об этом заявил член коллегии по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев на площадке Восточного экономического форума.

«Нам необходимо формирование общего биржевого пространства со стабильными условиями ценообразования так, чтобы мы не зависели от монополистов, которые манипулируют рынками и наживаются на дестабилизации», — сказал Глазьев в своем видеообращении в ходе сессии «Ценность и ценности Большого Евразийского партнерства».

Он отметил, что на пространстве Евразийского партнерства нужна новая свободная от санкций архитектура валютно-финансовых и торговых отношений. Также требуется формирование единых стандартов и лучшей мировой практики экономических отношений в рамках Евразии не только на основе рекомендаций, но и полноформатных экономических соглашений.

По словам Глазьева, Евразийский экономический союз (ЕАЭС) становится ядром формирования Большого Евразийского партнерства. Уже заключены меморандумы о сотрудничестве и договоры с международными объединениями и отдельными странами региона. Ведутся переговоры о формировании зон свободной торговли. Такие режимы уже работают с Вьетнамом, Сингапуром, подписано соглашение об основах перехода к зоне свободной торговли с Ираном. Ведутся переговоры по торгово-экономическому сотрудничеству с Китаем.