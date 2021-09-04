Власти Китая запретили работодателям использовать убийственный график «996», который предполагает шестидневную рабочую неделю со сменами по 12 часов. Как пишет агентство Reuters, часть китайцев огорчила эта новость.

В частности, отдельные сотрудники китайской технологической компании ByteDance (владелец сервиса TikTok) с ужасом обнаружили, что из-за этого запрета их зарплаты за август сократились на 17%. Это произошло именно из-за отмены «996». «Моя рабочая нагрузка на самом деле не изменилась. Но, к сожалению, зарплата стала ниже», — заявил менеджер по продуктам в компании.

Что касается китайской социальной сети Weibo, то здесь сотрудники также активно обсуждают падение зарплат из-за сокращения рабочей недели. Пост служащего о том, следует ли бизнесу повышать зарплаты с целью компенсировать персоналу потерю сверхурочных и удержать кадры, набрал свыше 120 млн просмотров.

«Получив свою зарплату в этом месяце, я хочу знать — есть ли другие компании в Шанхае, которые все еще практикуют «996», — пишет пользователь.

Но правительство Поднебесной озаботилось вопросом соблюдения прав граждан не только в технологическом секторе. Также в зоне особого внимания остаются компании, занимающиеся доставкой. Их часто обвиняют в стремлении ускорить работу курьеров в ущерб их безопасности: с целью избежать несчастных случаев власти рассматривают возможность увеличить количество перерывов для курьеров.

Например, пишет агентство, крупная китайская служба доставки Meituan, ранее также отказавшаяся от графика «996», уже объявила о согласии предоставить своим сотрудникам дополнительное время для отдыха.