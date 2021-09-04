С началом учебного года завершается «высокий» туристический сезон, появляются новые возможности путешествовать со скидкой. Так, с 1 сентября до 31 декабря поехать на поезде за полцены смогут школьники, сообщает «Российская газета».

Льгота также действует для воспитанников общеобразовательных учреждений от десяти лет и старше. Скидка 50% действует на проезд в общих, плацкартных вагонах, вагонах с местами для сидения, в двухэтажных пассажирских вагонах с четырехместными купе поездов дальнего следования всех категорий.

Льгота в течение учебного года действует по постановлению правительства. Летом дети получают скидку в 50% за счет средств холдинга «Российские железные дороги» (РЖД).

При покупке билетов на проезд в двухэтажных пассажирских вагонах фирменных скорых или пассажирских поездов взимается разница между стоимостью проезда в плацкартном вагоне фирменного скорого или пассажирского поезда и стоимостью проезда в плацкартном вагоне скорого или пассажирского поезда. Если поезд другого государства идет в страны Балтии или СНГ, то скидка 50% будет действовать со стоимости билета по территории России. На российских поездах, идущих за рубеж, школьники будут платить половину стоимости билета по территории России и половину стоимости плацкарты на весь путь следования. Предъявлять документы при покупке не нужно. Но показать справку учащегося придется при посадке в поезд.



Путешествовать осенью со скидкой могут и взрослые, если едут с детьми. Субсидированные тарифы на проезд семей с детьми в купейных вагонах поездов начали продавать со 2 августа.

Сэкономить можно до 40% стоимости проезда в купейном вагоне. Льготный тариф рассчитывается как разница между текущей стоимостью билета по выбранному маршруту в купе на момент совершения покупки и 50% его стоимости в плацкартном вагоне. Приобретать льготные билеты семьи могут самостоятельно или в составе комплексного тура. Но чтобы воспользоваться льготой, оформлять проезд в составе тургруппы нужно на каждую семью отдельным заказом. Если в группе путешествуют взрослые и дети, не входящие в состав семьи, оформляются билеты с применением группового спецтарифа. Льгота не распространяется на комплекс сервисных услуг, включенных в стоимость проезда. Не действуют скидки и в поездах иностранных перевозчиков.

Суммировать льготы также не получится. Например, нельзя скидку ко дню рождения прибавить к скидке по семейному тарифу. Если по какой-то причине поездка не состоялась, то вернуть неиспользованные билеты, оформленные по льготному семейному тарифу, можно только при возврате всего заказа.