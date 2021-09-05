Некоторые банки на текущей неделе запустили новые карточные продукты и скорректировали условия по действующим картам. Разберемся в нововведениях.

Альфа-Банк проведет розыгрыш среди оформивших кредитную карту. У каждого, кто оформит карту Альфа-Банка «100 дней без %» в сентябре, будет шанс получить 5 тыс. рублей на свой счет. Для участия в акции достаточно оформить кредитную карту с 1 по 30 сентября и совершить по ней одну покупку. Каждый день в течение месяца случайным образом Альфа-Банк будет выбирать сто человек, кому будут начисляться деньги — они поступят на счет в течение пяти рабочих дней.

Росбанк обновил условия по карте «О'кей», сделав ее еще более выгодной для покупок в сети гипермаркетов. Так, помимо бонусной программы лояльности «О'кей», по карте будет действовать постоянная скидка на покупку товаров в магазинах сети «О'кей». При сумме чека до 3 тыс. рублей скидка составит 3%, при сумме выше 3 тыс. рублей — 5%. По карте также будет начисляться кэшбэк 1,5% на покупки во всех других магазинах, кроме сети «О'кей». Сумма максимального кэшбэка в месяц — 3 тыс. рублей, минимальный кэшбэк в месяц — 50 рублей.

Почта Банк и платежная система «Мир» запустили акцию «Месяц покупок за наш счет». С 1 по 30 сентября все держатели карт «Мир» Почта Банка, совершившие не менее 20 покупок на сумму от 500 рублей каждая, могут выиграть от 4 тыс. рублей до 100% от суммы покупок по карте «Мир» Почта Банка за месяц, но не более 100 тыс. рублей. Чтобы принять участие в розыгрыше, необходимо зарегистрировать карту «Мир» Почта Банка на сайте privetmir.ru. Совершать покупки необходимо с 1 по 30 сентября 2021 года. Призы будут зачисляться победителям до 30 ноября 2021 года.

Интерпрогрессбанк ввел новые категории кэшбэка по банковским картам. Так, держатели дебетовых карт Best Card и «Профкарта» в сентябре могут вернуть 10% стоимости покупки в магазинах «ВкусВилл». Кроме того, держатели дебетовых карт Best Card и «Профкарта» и кредитных карт «Доходная карта» и Visa Platinum Cash Back в сентябре могут выбрать одну из четырех категорий для получения 5% кэшбэка в октябре. К этим категориям относятся: «детские товары», «развлечения», «аптеки», «спортивные клубы». Категории назначаются в мобильном приложении и интернет-банке «ИПБ-Онлайн». Ежемесячным кэшбэком можно оплачивать небольшие регулярные платежи — подписку на видео- и музыкальные сервисы, мобильную связь, его можно потратить на благотворительность.

Фора-Банк по дебетовым и кредитным картам «Все включено», «Все включено Gold промо», «Все включено Мир промо», «Все включено Platinum промо», «Миг», «Премиальная» предлагает до 30 ноября 2021 года повышенный кэшбэк 7% по «платиновым», 5% по «золотым» «Все включено» и 3% по карте «Миг» в категориях «Образование», «Авто» и «Досуг». Максимальная сумма вознаграждения составит 2 тыс. рублей в месяц.

УБРиР по карте My life в дополнение к имеющейся программе лояльности вернет в рамках акции с 1 сентября по 30 ноября 2021 года 5% за покупки от 1 тыс. рублей в месяц в Интернете. Максимальная сумма вознаграждения — 1,5 тыс. рублей в месяц. Также с 1 сентября по картам «Мир» будет начисляться 10% за операции оплате транспортных услуг (максимум 300 рублей в месяц).

СКБ-Банк по кредитной карте «ДА» начислит баллы в одной из групп: 10% в категориях группы «Одежда и обувь», 10—15% в группе «Город», 5—10% при покупках в категориях группы «Развлечения», 5% в группе «Мой дом», 3% за покупки в категориях группы «Все включено», 1% за прочие покупки и за категории за исключением входящих в выбранную группу (при ее выборе). Максимально 3 тыс. баллов в месяц, 5 тыс. — при подключении услуги «Можно больше». По карте «Универсальная» начислится 5% баллами при покупках в новой категории «Аптеки».

Банк «Кубань Кредит» в осенний сезон будет начислять кэшбэк в категории «Дом» (ранее «Авто») по картам: «Дебетовая Infinite» до 10%, «Мир Премиальная» до 7%. Максимальная сумма возврата по «Мир Премиальной» — 3 тыс. рублей в месяц, по Visa Infinite — 5 тыс. рублей в месяц.

СДМ-Банк представил новые категории кэшбэка по программе лояльности «Копить-Купить»: «Такси», «Рестораны, бары», «Цветы», «Салоны красоты», «Развлечения (парки развлечений, боулинг, биллиард)». Размер кэшбэка составляет 1 рубль за каждые 30 рублей покупки (в валюте не начисляется). Максимальная сумма вознаграждения — 3 тыс. рублей в месяц.

Банк «Союз» в сентябре будет начислять баллы в категории «Цветы» по картам: «Мой бонус» в размере 8%, «Премиальная» — 10%. Количество бонусных баллов, начисляемых за одну операцию, не может превышать 3 тыс. баллов.

Татсоцбанк повысил процент на остаток по карте «Пенсионная Мир» до 4% годовых (ранее — 3% годовых), по карте «Premium Пенсия+» до 4,25% годовых (до изменений — 3,25% годовых).

Банк «Таврический» изменил начисление процентов на остаток по карте «Купил-Накопил». Теперь максимальная процентная ставка составляет 7% (ранее — 6,2% годовых).

СДМ-Банк изменил начисление процентов на остаток по программе «Копить-Купить». Проценты будут начисляться в размере 6% годовых при подключении услуги СМС-информирования (пакет «Оптимальный») на минимальный остаток от 15 тыс. до 300 тыс. рублей и сумме покупок не менее 3 тыс. рублей в месяц.

Кредит Европа Банк изменил условия начисления процентов на остаток средств по карте Card Plus будет начисляться 5,5% (было 5,3%) на сумму от 10 тыс. рублей.