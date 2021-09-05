«Сбер» на Восточном экономическом форуме объявил о запуске спецпредложения для предпринимателей, тесно работающих с Китаем, сообщает пресс-служба кредитной организации. Подключившись к нему до 31 октября, новые клиенты банка получат два месяца тест-драйва пакета услуг «ВЭД без границ» за 2 рубля.

«Пакет включает выгодную конверсию (плюс 0,3% к курсу биржи), два бесплатных счета в разной валюте, льготный валютный контроль и перевод», — уточняют в банке.



В предложение входит и содействие с поиском зарубежных партнеров: в сентябре — октябре «Сбер» проведет три «Бизнес-миссии онлайн» с Китаем для производителей пиломатериалов, удобрений, мяса и субпродуктов из птицы.