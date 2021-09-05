Банк «Санкт-Петербург» перешел в активную фазу использования digital-платформы SmartDeal. Теперь сделки по ипотеке для клиентов банка станут еще быстрее, проще и удобнее, отмечают в кредитной организации.



SmartDeal — это платформа для электронного взаимодействия с Росреестром и один из крупнейших операторов электронных услуг в России.

«SmartDeal позволяет перевести в онлайн все процедуры оформления документов в Росреестре. Это ускоряет регистрацию сделки купли-продажи в два-три раза, а электронная подпись клиента оформляется всего за несколько минут. Упрощается и взаимодействие банка с застройщиками: партнеры могут работать со сделкой в одном интерфейсе», — говорится в релизе.

В ближайшем будущем «Санкт-Петербург» с помощью сервисов SmartDeal планирует перейти на электронные закладные. Они помогут сделать управление ипотечным портфелем банка прозрачнее и удобнее, сократят издержки, а клиенты получат возможность заключать сделки полностью дистанционно, добавили в банке.