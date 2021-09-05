Федеральные льготники, имеющие право на получение социальных услуг, до 1 октября должны определиться с выбором: получать социальные услуги в натуральной форме или в денежном эквиваленте. Законодательство предусматривает замену набора социальных услуг деньгами как полностью, так и частично, напомнили в отделении Пенсионного фонда России по Карачаево-Черкесской Республике.

«Менять порядок получения набора социальных услуг — выбирать льготы или их денежный эквивалент — федеральные льготники могут ежегодно. Для этого нужно до 1 октября подать соответствующее заявление в Пенсионный фонд, Многофункциональный центр или направить его удаленно через личный кабинет гражданина на сайте ПФР и на Едином портале государственных услуг», — говорится в сообщении.



Если существующий порядок получения соцпакета (в виде натуральных льгот или денежного эквивалента) устраивает, то заявление оформлять не нужно.



«Инвалидам, в первую очередь страдающим тяжелыми и хроническими заболеваниями, рекомендуется посоветоваться с лечащим врачом, прежде чем оформить отказ от социальной услуги по лекарственному обеспечению, так как в случае отказа льготники лишаются возможности пользоваться бесплатными лекарственными препаратами и в случае необходимости будут вынуждены приобретать лекарства в течение следующего года за свой счет», — отметили в ПФР.



Как уточняют в фонде, с 1 февраля 2021 года стоимость полного денежного эквивалента набора социальных услуг составляет 1211,66 рубля в месяц. Он включает в себя:



обеспечение необходимыми медикаментами — 933,25 рубля;

предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний — 144,37 рубля;

бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно — 134,04 рубля.

Стоит отметить, что изменение формы получения социальных услуг (деньгами или в виде льготы) произойдет с 1 января следующего года.