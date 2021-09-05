В России актуализировали перечень профессий и специальностей среднего профессионального образования, необходимых для модернизации и технологического развития экономики страны. Постановление об этом утвердил премьер-министр Михаил Мишустин.

В обновленный перечень добавлено 55 специальностей и 35 профессий, в том числе в области робототехники, логистики, медицины, сельского хозяйства, строительства, туризма, социальной сферы и сферы обслуживания.

Среди конкретных специальностей, добавленных в перечень, — «Дошкольное образование», «Сестринское дело», «Лечебное дело», «Агрономия», «Аддитивные технологии», «Гостиничное дело», «Эксплуатация беспилотных авиационных систем», «Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома». В числе профессий — «Графический дизайнер», «Дефектоскопист», «Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства», «Мастер растениеводства», «Мастер общестроительных работ», «Лепщик-модельщик архитектурных деталей».

«Студенты, обучающиеся по профессиям и специальностям из этого перечня, могут претендовать на стипендии правительства России. Эти стипендии ежегодно назначаются за достижения в учебной, научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельности в качестве дополнительного поощрения. Победителям выплачивается до 4 тыс. рублей ежемесячно. Всего предусмотрено 5 тыс. стипендий на каждый учебный год», — говорится в сообщении.

Прежний перечень был утвержден в 2014 году. С тех пор многое изменилось. Например, были введены новые федеральные образовательные стандарты для среднего профессионального образования, в том числе по приоритетным специальностям в ведущих отраслях экономики. А часть профессий потеряла актуальность, прием на них был прекращен.

Решение поможет поддержать талантливую молодежь, повысить престиж специальностей среднего профессионального образования, а также будет стимулировать студентов к самореализации в наиболее перспективных и востребованных отраслях экономики.