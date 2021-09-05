«Сбер», Газпромбанк и группа «Русская медная компания» сообщили о подписании договора синдицированного кредита для финансирования проекта по разработке Малмыжского месторождения меди в Хабаровском крае. Заявленный бюджет проекта — порядка 248 млрд рублей. Общая сумма синдицированного кредита составляет 195 млрд рублей сроком на 12,5 года, говорится в релизе.

«Финансирование предоставляется ООО «Амур Минералс» (входит в группу «РМК») для реализации инвестиционного проекта по разработке Малмыжского медного месторождения, а также по строительству в Хабаровском крае горно-обогатительного комбината, состоящего из четырех производственных линий суммарной мощностью переработки 90 млн тонн руды в год», — уточняют в СберБанке.



Рамочные условия финансирования данного проекта были подписаны в ходе Восточного экономического форума — 2019 года. Теперь эти условия были детализированы и скорректированы.