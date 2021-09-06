Телекоммуникационный холдинг Veon объявил о продаже портфеля антенно-мачтевых сооружений в России группе компаний «Сервис-Телеком» — одному из ведущих независимых операторов пассивной инфраструктуры для компаний связи РФ и действующему партнеру ПАО «ВымпелКом».



В периметр продажи войдут принадлежащие Veon 100% акций АО «Национальная башенная компания» и около 15 400 антенно-мачтевых сооружений, сообщает пресс-служба холдинга.

Сумма сделки составит 70,65 млрд рублей на бездолговой основе с учетом отложенных платежей.

В соответствии с условиями сделки «ВымпелКом» и ГК «Сервис-Телеком» заключат долгосрочное соглашение о предоставлении услуг башенной инфраструктуры на период восемь лет. Документ предусматривает возможность многократных продлений на дополнительные восемь лет по усмотрению «ВымпелКома», а также обязательство «ВымпелКома» по заказу строительства дополнительных 5 тыс. объектов башенной инфраструктуры по модели «build-to-suit» до 2029 года включительно.

«Сделка обеспечивает долгосрочное стратегическое партнерство между ПАО «ВымпелКом» и ГК «Сервис-Телеком» для осуществления инвестиций в развертывание и модернизацию сети и распределения выгод от потенциальной будущей консолидации рынка башенной инфраструктуры в России», — отмечается в релизе.

Сделка требует согласования со стороны ФАС. Ожидается, что ее закрытие состоится в IV квартале 2021 года.

