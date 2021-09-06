С января по август 2021 года россияне нотариально оформили более 7,2 тыс. договоров, удостоверяющих займы у знакомых и родственников, пишут «Известия» со ссылкой на данные Федеральной нотариальной палаты.

При этом, по данным организации, за позволяющей взыскать долг исполнительной надписью нотариуса обратились почти 67,5 тыс. раз, что в полтора раза больше показателя 2020 года за аналогичный период. В это число входят в том числе исполнительные надписи, совершенные на кредитных договорах.

Нотариальное оформление договора займа, в отличие от долговой расписки, позволяет давшему в долг вернуть его без суда. Если должник проигнорирует срок возврата средств, займодатель может обратиться к нотариусу за совершением исполнительной надписи, предварительно уведомив о своем решении заемщика.

Если в течение двух недель должник не предпринимает действий по возврату долга, кредитор получает исполнительную надпись и может обратиться за взысканием напрямую в Федеральную службу судебных приставов либо в банк, где у должника открыт счет. При решении вопроса по возвращению долга через приставов нотариус может передать ФССП необходимые документы вместо заявителя — по цифровым каналам связи.

Оспорить нотариально удостоверенный договор займа сложно, поскольку нотариальный акт является не вызывающим сомнения аргументом для суда. Также нотариус вправе записать процесс удостоверения сделки на видео, такая запись при необходимости может быть предъявлена в суде как дополнительное доказательство вменяемости сторон в момент подписания договора, отсутствия давления на кого-либо из них.

Исполнительная надпись предусматривает взыскание только основной части долга, прописанных в договоре займа процентов и тарифа на совершение самого нотариального действия. Никакие дополнительные штрафы за просрочку платежей должнику не грозят.