Минцифры совместно с бизнесом разработало пояснения для получения льгот в рамках запущенного с 1 января налогового маневра в IT-секторе, пишет «Коммерсант» . У отрасли неоднократно возникали вопросы по его реализации. По словам директора АПКИТ Николая Комлева, для подготовки разъяснений в начале августа Минцифры создало межведомственную рабочую группу, в которую вошли эксперты и представители бизнеса. Как отметил секретарь этой группы Александр Журавлев, проблема в том, что одна и та же услуга может называться по-разному. Цель разъяснений — устранение разной трактовки или непонимания налоговыми, органами исполнительной и судебной власти, участниками индустрии терминов и процессов, пояснил он.

Замглавы Минцифры Максим Паршин рассказал, что льготами налогового маневра воспользовалось уже около 6 тыс. IT-компаний, что свидетельствует о востребованности меры. Пояснения не позволят расширить IT-льготы на большее число участников, но помогут избежать искусственного сокращения числа компаний, уже имеющих льготы, по причине формальной трактовки терминологии ранее заключенных договоров, считает гендиректор «Р7-Офис» Наталия Агафонова.

Крупные компании начали отделять IT-подразделения ради льгот Тренд вывода IT-подразделений в самостоятельные компании связан с заинтересованностью компаний в использовании налоговых льгот.

Меры налогового маневра определяются в довольно специфических для государства терминах, из-за этого все налогоплательщики разделились на компании, которые точно подпадают под льготы, которые точно не подпадают под льготы, и «серую зону», пояснил заместитель генерального директора Softline по работе с национальными проектами Андрей Шолохов. В эту зону входят компании, которые должны подпадать под льготы, но по некоторым формальным критериям не проходят, а также те, которые не должны подпадать, но «всеми правдами и неправдами пытаются воспользоваться ими».

У нас нет единого закона, регламентирующего деятельность по созданию и использованию программ для ЭВМ и баз данных, и единого подхода к определению IT-терминов, поэтому пояснения Минцифры позволят в будущем избежать разногласий относительно терминологии, отметил исполнительный директор и член совета директоров Naumen Игорь Кириченко. По его словам, впоследствии соответствующие изменения необходимо внести в Налоговый кодекс.