Транспортную карту «Тройка» в Москве теперь можно пополнить через приложение «Госуслуги Москвы», сообщает пресс-служба городского департамента информационных технологий.

«Пополнить карту «Тройка» теперь можно через мобильное приложение «Госуслуги Москвы». Пользователи смогут положить на счет сумму от 100 рублей. Для активации платежа нужно приложить «Тройку» к желтому валидатору на любой станции метро», — говорится в сообщении.



Сервис «Пополнение карты «Тройка» доступен авторизованным пользователям в разделе «Услуги». Войти в приложение можно через учетные записи на mos.ru, портале госуслуг или с помощью «Сбер ID». Далее в специальном меню нужно указать номер карты «Тройка» и сумму пополнения. Оплата происходит с помощью банковской карты или через Apple Pay (для смартфонов на iOS), уведомление придет на электронную почту, указанную при авторизации.