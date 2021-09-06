Пользователям портала госуслуг больше не придется полностью заполнять онлайн-заявления вручную и искать бумажные документы: новый функционал системы сделает это автоматически. Такие изменения в работе портала утвердило правительство, сообщает пресс-служба Кабмина.

«Теперь при оформлении гражданами заявлений на получение той или иной услуги информационная система портала сможет запрашивать необходимые данные в органах власти или организациях и самостоятельно вносить их в нужные поля. При этом такой запрос будет направляться исключительно в момент заполнения заявления, а после его отправки полученные данные не будут храниться на портале госуслуг», — отмечается в сообщении.

Так, например, при онлайн-подаче заявления на регистрацию по месту жительства портал сможет сделать запрос в Росреестр и подтвердить возможность прописки заявителя и его семьи в указанном жилом помещении. Также при подаче гражданином заявления на субсидии и различные выплаты портал сможет в режиме онлайн проверить наличие свидетельств ЗАГС у заявителя и предзаполнить документ полученными данными.