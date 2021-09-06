Ситуация с ценами на продукты питания в России в целом стабильная, при этом цены на овощи «борщевого набора» существенно снижаются, сообщил в интервью РИА Новости в рамках ВЭФ-2021 статс-секретарь, замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.

«В целом ситуация с ценами на продовольствие стабильная. Этому способствовала и реализация поручения правительства по расширению каналов продаж: в регионах увеличивается число ярмарок, которые упрощают сбыт небольшим фермерским хозяйствам», — сказал Евтухов.

С точки зрения отдельных категорий продуктов, продолжил он, стоимость сахара и подсолнечного масла стабильна, в отношении этих видов продукции ранее вводились соглашения о фиксации цен. «Куриные яйца, которые дорожали в начале года, подешевели так, что теперь уже птицеводы испытывают определенные трудности. Аналогичная ситуация по мясной группе, по мясу птицы», — отметил замминистра.

«Цены на овощи «борщевого набора» снижаются существенным образом, на это влияет и урожай, и сезонный фактор. Возможно, по ряду товаров снижение цен не такое серьезное, как хотелось бы, например по капусте: сказался более поздний срок начала уборки урожая», — заметил он.

Евтухов указал, что цены на картофель в России снижались, однако в настоящее время наблюдается пауза: в южных регионах урожай собран, а в Центральной России его собирают с запозданием на три недели.

«Поэтому вскоре, я надеюсь, мы снова увидим уменьшение цены. Единственное, в этом году он уродился не совсем того калибра, который востребован в сетях: он более мелкий. Сейчас производители, поставщики и сети договариваются, как они будут поставлять продукцию, скорее всего, она пойдет в специальных упаковках», — сказал замглавы Минпромторга.