Прогнозируемый турпоток на курортах Краснодарского края в сентябре составит около 2,3 млн человек, что выше показателя 2020 года, а прогнозируемая загрузка достигнет 70%, сообщил в понедельник губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Что касается прогнозов на бархатный сезон, по предварительным данным, курорты Краснодарского края могут принять около 2,3 млн туристов. Прогноз средней загрузки достигает 70%. Процент бронирований отелей категории четыре-пять звезд и ведущих здравниц уже составляет порядка 85%. Средства размещения, работающие по системе «все включено» с развитой инфраструктурой, остаются очень востребованными у наших гостей», — приводит пресс-служба администрации края слова главы региона.

Уточняется, что прогнозируемый турпоток в период бархатного сезона будет на 15% выше, чем в 2020 году. Как отметил Кондратьев, действующие антиковидные ограничения позволили не допустить роста заболеваемости на курортах, большинство туристов, по его словам, прибывают в регион привитыми от коронавируса.

На начало сентября почти 12,5 млн туристов приняли курорты Краснодарского края с начала года — в 1,6 раза больше, чем в 2020 году.

С 1 августа для заселения в отели и санатории Краснодарского края необходимо предъявить медицинский документ о перенесенном коронавирусе не позднее чем полгода назад или сертификат о вакцинации. В случае противопоказаний к вакцинации необходимо иметь при себе справку о медицинском отводе и отрицательный ПЦР-тест. Также заселяться возможно при добровольном согласии на вакцинацию в течение трех дней.